Chuva interrompe linha da CPTM na região do ABC

A linha 10 - Turquesa da Companhia Paulista dos Trens Metropolitanos (CPTM)voltou a operar normalmente às 22h50, após interrupção iniciada às 21h05 desta terça-feira, 19. De acordo com a assessoria de imprensa da CPTM, o problema ocorreu devido às fortes chuvas que atingiram a região de Santo André, no ABC. A circulação de trens na linha(Luz-Rio Grande da Serra) ficou interrompida entre as estações Prefeito Saladino e Capuava. A partir das 22h50, os trens voltaram a operar normalmente naquele trecho.

A CPTM destacou que o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), no qual a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos(EMTU) disponibiliza ônibus para realizar o transporte dos usuários no trecho interrompido, foi acionado, mas os ônibus não conseguiram fazer o trajeto prontamente devido a alagamentos nas ruas do trajeto.