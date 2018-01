Chuva interrompe Linha 7 da CPTM na Grande São Paulo

A linha 7 Rubi (Luz - Jundiaí) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está bloqueada, desde a tarde de segunda-feira, 25, no trecho da estação Botujuru, entre Campo Limpo Paulista e Francisco Morato, na Grande São Paulo, em razão da forte chuva que caiu na região. A circulação de trens, até a estação Botujuru, teve início às 4 horas desta terça-feira, 26.

Quem segue no sentido Jundiaí faz a viagem de trem até a estação de Francisco Morato, onde é obrigado a descer e seguir viagem de ônibus até a estação de Campo Limpo Paulista, embarcando novamente nas composições para chegar até Jundiaí. No sentido contrário, em direção à Luz (centro de São Paulo), o usuário é obrigado a fazer o mesmo, descendo em Campo Limpo, onde utiliza ônibus até Francisco Morato, embarcando de novo no trem em direção à região central da capital.

A CPTM teve que acionar o Plano de Apoio entre as Empresas em Situação de Emergência (Paese), solicitando um total de 30 ônibus à Empresa Metropolitana de Transporte Urbano para que o usuário de trem possa realizar a viagem entre Francisco Morato e Campo Limpo Paulista. Segundo a CPTM, a circulação de trens na estação Botujuru deve voltar ao normal somente após o horário de pico, que termina às 9 horas.