Chuva interrompe circulação de trens e arrasta duas pessoas

Atualizada às 23h23

A Climatempo identificou chuva moderada a forte no centro, sul e oeste da capital às 19h15. Mais cedo, as pancadas foram fortes na zona leste e no ABC paulista.

O Corpo de Bombeiros informou pouco antes das 20 horas que a "zona geográfica mais afetada e com solicitações de ocorrência de enchente" era a zona sul. Duas pessoas chegaram a ser arrastadas pela água na Rua Rafael Portante, no Campo Limpo. A primeira, um homem, foi socorrida em um córrego pela corporação com escoriações, mas se negou a ir para o hospital. A segunda ainda não havia sido localizada até as 23 horas.

A circulação entre as Estações Campo Limpo Paulista e Jundiaí da Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi interrompida por causa das fortes chuvas por volta das 19 horas. Já no Metrô, as Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás circulavam em velocidade reduzida às 20 horas.

Às 20h15, havia 11 pontos de alagamento na capital, sendo dois intransitáveis, no Campo Limpo. Previsão. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os próximos dias seguem com condições típicas de verão: sol e temperaturas em elevação com pancadas de chuva nos fins das tardes e boa parte da noite. A partir da quinta-feira (29), uma nova frente fria se aproxima do litoral paulista, avançando pelo Oceano Atlântico. O novo sistema vai trazer chuvas mais generalizadas e declínio das temperaturas.

SÃO PAULO - A chuva que atinge a região metropolitana nesta segunda-feira, 26, colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para enchentes a partir das 16h30, começando pela zona leste e Marginal do Tietê. As outras regiões da cidade entraram em atenção ao longo do fim da tarde e início da noite. Duas pessoas foram arrastadas pela água e uma delas foi resgatada. A outra está desaparecida.