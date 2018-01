Chuva interrompe circulação de trens da Linha 12 da CPTM

A circulação de trens na Linha 12 - Safira (Brás-Calmon Viana) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está interrompida entre as estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio desde as 14h40 desta terça-feira, 26, por conta do temporal que atingiu a região Metropolitana de São Paulo.

Por isso, a companhia acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), com ônibus da EMTU para realizar o transporte dos usuários no trecho afetado.

A circulação no Expresso Leste (Luz-Guaianazes), na Linha 11 (Coral), também ficou interrompida das 15h30 às 16h32 por conta de alagamentos próximos à antiga Estação de Vila Matilde. Durante o período, foi acionado o Paese com o Metrô, que liberou a integração gratuita na Estação Corinthians-Itaquera.