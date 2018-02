Chuva interdita linha da CPTM

A interdição foi causada por raios que atingiram os cabos de alimentação dos trens em Santo Amaro, na zona sul, entre as Estações Santo Amaro e Granja Julieta - o ramal da CPTM liga Osasco ao Grajaú. O problema provocou transtornos na Estação Berrini, onde passageiros eram orientados a usar ônibus. De acordo com a companhia, o sistema foi restabelecido e a circulação, retomada, às 17h30.

O trânsito também foi prejudicado: às 18h, havia dois pontos de alagamento intransitáveis na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, e nos dois sentidos da Radial Leste, na altura do Viaduto Guadalajara. A Marginal do Tietê tinha 12 km de lentidão no sentido da Rodovia Castelo Branco.