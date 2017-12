Chuva intensa alaga cidades e interdita rodovias no interior paulista

SOROCABA - Três rodovias tiveram trechos interditados e ao menos duas cidades registraram deslizamentos e inundações em consequência das chuvas intensas que atingem, desde a noite desta segunda-feira, 5, o interior de São Paulo. Em Sorocaba, a Avenida Dom Aguirre, a principal da cidade, foi interditada em três pontos por alagamentos. Na região do Parque das Águas, o Rio Sorocaba transbordou e as águas atingiram a Avenida 15 de Agosto. Um barranco deslizou no bairro Ipatinga, atingindo uma estrada vicinal.

Em Apiaí, no Alto Ribeira, as chuvas causaram deslizamentos e duas casas foram interditadas no bairro Pinheiros. Uma delas ruiu parcialmente, mas os moradores não se feriram. Os imóveis foram interditados, e dez pessoas foram removidas para casas de parentes. No distrito de Araçaíba, um ribeirão transbordou e invadiu ao menos dez casas. De acordo com a Defesa Civil, 30 pessoas ficaram desalojadas.

Um deslizamento de terra interditou parcialmente a Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), no km 88, entre Piedade e Ibiúna, na madrugada desta terça-feira, 6. Policiais rodoviários adotaram a operação "pare e siga" no local e, de manhã, havia congestionamento.

Um trecho da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249) foi interditado nos dois sentidos, depois que o asfalto cedeu devido à forte enxurrada, em Taquarituba. Também foi interditada a rodovia vicinal Orvalino Marcelino da Costa, que liga Taquarituba a Tejupá, após a ruptura de um aterro devido à cheia no Ribeirão do Lajeado.