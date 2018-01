Chuva gerada por tempo abafado provoca alagamentos em SP

Um temporal atingiu grande parte da capital paulista na tarde desta sexta-feira, 6, enfraqueceu e começou a se deslocar em direção ao Vale do Paraíba, segundo o Centro de Gerenciamento de emergências (CGE). Por causa das chuvas, as zonas sul, oeste, sudeste, central, leste e a região das marginais do Tietê e do Pinheiros ficaram em estado de atenção por quase uma hora e meia. A precipitação provocou ao menos 17 pontos de alagamento na cidade. Com o fim das pancadas, já por volta das 19h30 não havia mais trechos intransitáveis e às 21h, nenhum alagamento. Veja também: Galeria: atores criam 'praia' na Paulista Temperatura em SP está 6ºC acima da média Confira os pontos considerados críticos Ciclone extratropical chega ao Sudeste Segundo o CGE, o sol favoreceu a elevação das temperaturas na cidade e a máxima atingiu 33,9º. O calor e a propagação de uma frente fria de fraca atividade pelo oceano geraram áreas de instabilidade provocaram essas pancadas de chuva. Segundo os meteorologistas, a noite e a madrugada seguem com variação de nuvens e poucas condições de chuva. Brincadeira Os grupos Bote no Contra Fluxo e Urubus, para não ficarem só com a vontade de ir à praia num dia de calor, resolveram criá-la em um dos principais centros ecônomicos de São Paulo. O grupo de atores resolveu trocar os trajes normalmente vistos na Avenida Paulista - os paletós, gravatas, sandálias e bolsas - por roupas de banho, e transformaram o local na verdadeira 'praia' do paulistano. E com a chuva, até mesmo água tinha. Só faltou a areia. Atualizado às 21 horas.