Chuva fraca atinge São Paulo neste sábado

SÃO PAULO - São Paulo teve pancadas rápidas de chuva, na tarde de hoje, 16, em bairros da zona oeste e sul, mas agora resta apenas chuva leve. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a tendência é que a cidade siga com chuviscos isolados.

No domingo, uma nova frente fria deixa o tempo bastante instável, podendo chover a qualquer momento do dia, alternando com períodos de céu nublado. Entre a tarde e a noite pode ocorrer chuvas fortes e generalizadas na Região Metropolitana. A temperatura sofre uma ligeira diminuição se comparada aos últimos dias, com a máxima no domingo não devendo passar dos 26ºC.