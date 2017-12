Chuva forte provoca estado de atenção em São Paulo Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, as chuvas que caem no início da madrugada desta quarta-feira sobre a capital deixam em estados de atenção as zonas Oeste, Sul, Norte, Centro e Marginais Tietê e Pinheiros. Por enquanto, não há registros de alagamentos.