Chuva forte provoca alagamentos e complica o trânsito em SP

A pancada de chuva forte que atingiu a zona sul de São Paulo por volta das 9 horas desta quarta-feira, 29, causou quatro pontos de alagamentos, todos transitáveis. Os pontos alagados estão na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, no Viaduto João dias, sentido centro, na Ponte João Dias, no acesso à Marginal do Pinheiros, e na Rua Flórida. O trânsito está complicado na cidade nesta manhã. Um acidente congestiona Marginal do Tietê.

Durante a madrugada, choveu granizo em São Paulo. Em Santa Cecília, a chuva durou cerca de 10 minutos. Viaturas da CET deslocaram-se para a Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Jaguaré, na zona oeste, pois motoristas informaram que havia acúmulo de gelo nas pistas.

O mesmo ocorreu na Avenida 23 de Maio, próximo à região central. Nenhum acidente ou incidente foram registrados em razão da queda de granizo.

Daniela do Canto, Ricardo Valota e Solange Spigliatti, Central de Notícias.