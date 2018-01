Chuva forte provoca 6 pontos de alagamento em São Paulo

A forte chuva que atinge parte da capital paulista na tarde desta terça-feira, 3, provocou pelo menos seis pontos de alagamento, um deles intransitável. Desde às 14h30, as zonas sul, oeste e a região da Marginal do Pinheiros estão em estado de atenção por conta do risco de alagamentos. Veja também: São Paulo tem a madrugada mais quente do ano Forte calor faz Secretaria da Educação recomendar aulas leves Risco de enfarte sobe 11% no calor e outras doenças aumentam Capital pode ter chuva, mas dia será muito quente Confira a previsão para o País e da sua cidade Ainda segundo o CGE, o temporal é provocado por áreas de instabilidade geradas pelo calor e a presença de uma frente fria de fraca intensidade. Nas próximas horas, novas áreas de chuva devem atingir as demais regiões da cidade. Até às 15h45 eram pelo menos seis pontos de alagamento, sendo um intransitável. Na região do Morumbi, na zona sul, a chuva derrubou árvores e a falta de energia elétrica apagou alguns semáforos da Avenida Giovanni Gronchi. Confira os pontos de alagamento: Intransitáveis - Av. Maria Coelho Aguiar, na altura da Pça. Alceu Amoroso Lima, no sentido bairro Transitáveis - Av. Prof. Francisco Morato, na altura da Rua Ibiapaba, no sentido bairro - Av. Ricardo Jafet, na altura da Rua Vergueiro, no sentido bairro - Av. João Dias, na altura do Viaduto João Dias, no sentido centro - Ponte João Dias, na altura do Viaduto João Dias, no sentido centro - Viaduto João Dias, na altura do Viaduto Sônia Maria Moraes Angel Jones, no sentido centro.