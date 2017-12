Chuva forte fecha duas linhas de trem e faz Tietê chegar perto do limite

Atualizado às 23h05

Duas linhas de trens tiveram a circulação interrompida na tarde desta sexta-feira, 24, por causa da forte chuva que atingiu a capital. De acordo com o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o temporal também causou o transbordamento de córregos e fez o Tietê chegar "perto do limite", além de prejudicar o funcionamento de aeroportos.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a Linha 12-Safira (Brás - Calmon Viana) está completamente fechada desde as 16h45. O trecho registra vários pontos de alagamento. Na Linha 8-Diamante (Itapevi - Júlio Prestes), a circulação está interrompida entre as estações Lapa e Barra Funda.

A companhia diz ter acionado o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), que oferece aos passageiros ônibus gratuitos para percorrer os trajetos afetados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O córrego do Ipiranga, na zona sul, transbordou às 17h05, o que colocou a região em estado de alerta. Cinco minutos depois, foi a vez do rio Tietê transbordar, na altura da rua Duarte Martins Mourão, em São Miguel Paulista (zona leste).

Todas as regiões da cidade foram colocadas em estado de atenção pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) às 16h15. Até as 17h40, a capital registrava 20 pontos de alagamento, sendo 13 intransitáveis - entre elas as avenidas Senador Queirós, no centro; Celso Garcia, na zona leste; e Francisco Matarazzo, na zona oeste. A rua Turiassu, em Perdizes, voltou a ficar alagada. O trânsito ficou completamente travado na região. O túnel Anhangabaú foi fechado no sentido aeroporto, devido aos alagamentos.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, fechou para pousos e decolagens por cerca de meia hora, entre 16h56 e 17h24, segundo a Infraero. Às 18h10, Congonhas operava por instrumentos. Por causa do mau tempo, 24 voos que pousariam no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foram desviados para Campinas, São José dos Campos, Rio, Belo Horizonte e Curitiba.

Um caminhão foi incendiado às 17h30 na Avenida do Estado, altura da Rua da Figueira, zona leste de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), a Avenida estava bloqueada às 18h no sentido Santana.