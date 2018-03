Desde a noite de sábado, a chuva não dá trégua na região de Presidente Prudente, interior paulista. Choveu forte nas cidades da área, com muitos raios e ventania. Nuvens carregadas continuam sobre o centro-oeste de São Paulo e no sul de Mato Grosso do Sul Em Ivinhema (MS), foram 188,7 milímetros de chuva em 24 horas, a maior quantidade de chuva desde 1967.