Chuva forte deixa zonas norte, oeste e centro de São Paulo em atenção

A forte chuva que atinge São Paulo no final da tarde deste doming0, 6, deixa em estado de atenção as zonas norte, oeste e centro da capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as áreas de instabilidade estão se deslocando lentamento de noroeste para sudeste. Na zona leste de São Paulo ainda chove fraco.

Ainda segundo o CGE, a chuva de forte intensidade atinge especialmente a região da Marginal Tietê e arredores.

Previsão. Para os próximos dias, há previsão de chuva no final da tarde. Na segunda-feira, 7, a previsão é de calor, com máxima que pode chegar aos 29ºC, e pancadas fortes de chuva no fim da tarde, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Segundo o CGE, há potencial para alagamentos na segunda.

Já na terça-feira, 8, a previsão é de chuva com intensidade moderada da tarde para a noite.