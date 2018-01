Chuva forte deixa zona leste e marginal Tietê em estado de atenção

SÃO PAULO - A chuva que atingiu São Paulo no início da noite desta segunda-feira, 25, já deixou ao menos oito pontos de alagamento intransitáveis na zona leste. A marginal Tietê também ficou em estado de alerta para alagamentos. Às 21h

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chuva foi provocada pelo calor e a entrada de brisa marítima. A temperatura média na capital, no início da noite desta segunda, é de 29ºC. A cidade registrou temperatura máxima de 32,3ºC durante a tarde.

Ainda segundo o centro, a avenida Aricanduva e as ruas Padre Viegas de Menezes e Tomazzo Ferrara, em Itaquera, ficaram alagadas. Às 20h50, a situação já havia sido normalizada nessas vias. O Rio Verde, em Itaquera, que havia transbordado, também voltou ao seu leito.

A chuva foi mais intensa nos bairros do Brás, Belém, Mooca, Tatuapé, Água Rasa, Vila Carrão, Vila Formosa, Aricanduva e Cidade Líder, segundo o CGE. Na Vila Formosa houve queda de chuva de granizo.

Previsão. De acordo com o CGE, a previsão é de que esta terça-feira, 26, seja de sol, com temperaturas entre 20ºC e 32ºC, e pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite. Já na quarta-feira, 27, estão previstas pancadas fortes de chuva, com trovoadas e rajadas de vento.