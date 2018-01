Chuva forte deixa SP em estado de atenção e fecha Congonhas

Toda a capital paulista entrou em estado de atenção às 18h15 desta segunda-feira, 22, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Isso inclui, além das regiões, as marginais do Pinheiros e Tietê, todas afetadas por áreas de instabilidade vindas do interior.

A região mais afetada é a zona sul, onde chove principalmente nas proximidades do Aeroporto de Congonhas. Segundo a Infraero, a forte chuva fechou o aeroporto às 18h03, que só reabriu às 19h37.

Apesar de não haver registro de chuvas nas demais regiões, o CGE se antecipou em colocá-las em atenção por caráter preventivo. Por volta das 19 horas, São Paulo registrava 15 pontos de alagamento, sendo um intransitável na Avenida Mofarrej, junto da Rua Othao, em ambos os sentidos.

Texto atualizado às 20 horas.