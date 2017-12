Chuva forte deixa motorista ilhado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - A chuva forte que caiu na capital nesta sexta-feira, 6, causou ao menos 16 pontos de alagamento na capital, deixou um motorista ilhado na Avenida Ricardo Jafet, na zona sul, e provocou lentidão em três linhas do metrô - azul, verde e vermelha - nos trechos a céu aberto. No Ipiranga, na zona sul, o Córrego Ipiranga transbordou.

No meio da tarde, todas as regiões da cidade ficaram em estado de atenção para enchentes, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). O alerta foi encerrado às 17 horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Às 16 horas, um motorista ficou ilhado dentro de seu caro na Av. Dr Ricardo Jafet, no Ipiranga, na zona sul. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas, mas o motorista já havia saído do local.

A chuva forte caiu na zona norte, entre Perus, Pirituba, Jaraguá, Freguesia do Ó e Brasilândia. Também choveu de forma moderada na zona oeste, entre Lapa, Butantã e Pinheiros. Já Na zona leste e região central, as chuvas alternaram-se entre fraca e de moderada intensidade.

Próximos dias. As condições para chuvas mais fortes e duradouras diminuem sensivelmente até o fim de semana, segundo o CGE, porque a área de baixa pressão atmosférica sobre o Oceano Atlântico começa a afastar-se da costa do sudeste.

As temperaturas devem subir a partir do sábado, com pancadas no final das tardes.

No sábado, o sol aparece entre nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem registrar mínima de 18ºC e máxima de 28ºC. Os índices de umidade relativa do ar ainda permanecem elevados e devem variar entre 48% e 90%. As chuvas na forma de pancadas devem se concentrar entre o final da tarde e à noite, com potencial para a formação de alagamentos.

No domingo deve haver sol entre poucas nuvens. O dia amanhece com termômetros em torno dos 20ºC e a máxima atinge 30ºC durante a tarde. Os porcentuais de umidade relativa do ar devem oscilar entre 36% e 88%. Entre o final da tarde e início da noite, as pancadas de chuva voltam a atingir a capital de forma rápida e isolada, com baixo potencial para a formação de alagamentos.