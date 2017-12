Chuva forte coloca SP em estado de atenção

Atualizado às 18h19.

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emegências (CGE) colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos por volta das 17h deste domingo, 12. Por volta das 18h, dois pontos de alagamento transitáveis haviam se formado na região central da capital paulista, na Praça da Bandeira e na região do Parque do Anhangabaú, segundo o CGE.

Choveu forte no final da tarde deste domingo, com precipitações principalmente na região de Perus, Jaraguá, Pirituba, Brasilândia e Freguesia do Ó. A região central também registrou chuva em grande intensidade.

De acordo com a equipe de meteorologia do CGE, na próxima hora as chuvas se estendem a outros pontos da Capital, variando de intensidade. Há potencial para a ocorrência de rajadas de vento e queda de granizo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A semana deve registrar dias ensolarados e com temperaturas acima da média esperada. Amanhã o clima esperado é de sol encoberto por nuvens e termômetros em torno dos 20ºC. Com a passagem do sistema frontal pelo litoral de São Paulo, os ventos mudam de direção e predominam de sudeste. Entretanto, as temperaturas não caem muito e a máxima chega aos 30ºC, com taxas de umidade entre 45% e 92%. As precipitações ocorrem no fim da tarde em forma de pancadas e se estendem para as primeiras horas da noite.

A terça-feira deve ser de dia quente e abafado. A manhã deve registrar temperaturas em torno dos 21ºC. No período da tarde a máxima chega aos 32ºC enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 35% e 85%.