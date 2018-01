Chuva forte coloca regiões de SP em estado de atenção para alagamentos

A chuva forte que atinge a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 8, deixa praticamente toda a cidade de São Paulo em atenção para alagamentos.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão da Prefeitura de São Paulo, as Zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e Centro, além das marginais Pinheiros e do Tietê estão sob risco de enchentes desde as 17h26.

Às 18h05, o bairro da Penha entrou em estado de alerta, após transbordamento do Córrego Franquinho, localizado na Avenida Dom Helder Câmara.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o CGE, imagens do radar meteorológico mostram precipitação moderada em praticamente toda a Zona Leste, principalmente nos bairros de Vila Matilde, Artur Alvim, Vila carrão, Penha, Ponte Rasa, Cangaíba e Ermelino Matarazzo.

Para amanhã, o CGE espera mais um dia ensolarado e de muito calor na grande São Paulo. Os termômetros oscilam entre a 21ºC e 34ºC, e os menores índices de umidade se aproximam dos 30% nas horas mais quentes do dia.

A chegada da brisa marítima causa chuvas isoladas e rápidas no final da tarde e noite. Podem ocorrer chuvas com até moderada intensidade, mas com baixo potencial para alagamento.

A madrugada da quarta-feira de cinzas, 10, também será bastante abafada com mínima prevista de 22ºC. No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e os termômetros alcançam a máxima de 32ºC no início da tarde. No final deste período e durante a noite, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista forma áreas de instabilidade sobre o continente que causam pancadas de chuva com moderada a forte intensidades. As condições estarão propícias a precipitações mais generalizadas e com alto potencial para formação de alagamentos.