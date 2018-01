Forte chuva atinge SP à noite e na madrugada e causa transtornos

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo foi atingida por chuvas fortes com raios na noite desta quarta-feira, 21, e no início da madrugada desta quinta-feira, 22. De acordo com Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, por volta de 21 horas, já se registravam chuvas isoladas na cidade. Às 22h55, o CGE decretou estado de atenção para enchentes em toda a capital.

Em pouco mais de quatro horas, choveu 12,9 milímetros, o que equivale a 12% da média total para o mês de outubro, de 111,5 milímetros. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, foi registrada uma rajada de ventos que atingiu 50 km/h.

Forte temporal atingiu o Estádio do Morumbi, na zona sul de SP, na partida entre São Paulo e Santos pela semifinal da Copa do Brasil; o jogo ficou 22 minutos interrompido por falta de energia

Apenas a 1h20, a cidade voltou ao estado de observação, com nove pontos de alagamento. Sete deles eram transitáveis e se formaram na Avenida Cruzeiro do Sul, sentido centro, altura da Rua Tapajós; dois na Avenida Rio Branco, sentido centro, altura da Rua dos Timbiras e da Avenida Duque de Caxias; na Avenida Pompeia, sentido Marginal do Tietê, perto da Rua Palestra Itália; a própria Rua Palestra Itália, sentido único, próximo à Rua Cayowaá; Rua Diana, altura do número 63; e na Avenida Jacu Pêssego, sentido Rodovia Ayrton Senna, na altura da Rua Montanhas.

Durante a manhã desta quinta-feira, havia pelo menos 51 semáforos desligados ou no amarelo piscante, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Faltou luz em vários bairros. A AES Eletropaulo não forneceu uma estimativa de quantos e quais bairros tinham pontos sem energia e disse que as ocorrências eram "pontuais" e que as equipes trabalhavam em vários pontos da cidade para restabelecer o fornecimento.

O Corpo de Bombeiros recebeu chamados para árvores caídas em bairros da zona sul, como Santo Amaro e Cidade Ademar. Até as 8h36, ainda havia dois pontos de alagamento intransitáveis, ambos na Avenida Zaki Narchi, sentido bairro, na altura dos números 1700 e 1051.

Previsão para esta quinta-feira. De acordo com os técnicos do CGE, a previsão é semelhante ao registrado nesta quarta-feira. O tempo fica com variações de nuvem ao longo do dia, e a temperatura pode chegar aos 32ºC. No fim da tarde e começo da noite, são esperadas pancadas de chuva com potencial para alagamento.