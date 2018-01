Chuva forte atinge quase toda cidade de São Paulo

Vista da zona oeste da cidade, por volta das 15h45. Foto: Valéria Gonçalvez/AE

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos 30 chamadas para socorrer pessoas ilhadas na tarde desta terça-feira, 26, nas zonas leste - Jardim Romano e Vila Itaim - e norte - Pirituba e Jardim Almanara - de São Paulo. Toda a cidade entrou em estado de alerta às 15h15 em razão das fortes chuvas que atingiam a capital e Grande São Paulo.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 17 horas, a cidade registrava 52 pontos de alagamento. Pelo menos dois eram intransitáveis: dois na Avenida Brigadeiro Faria Lima com Rua Prudente Correia, sentido Pinheiros, e Avenida 9 de Julho com Avenida Brasil, sentido bairro. Por volta das 17h50, com o término do temporal, os alagamentos começaram a diminuir.

Cruzamento da Av. Rebouças om Av. Brasil, zona oeste. Foto: Leonardo Soares/AE

Três regiões ainda ficaram em estado de alerta das 16h20 às 17h45 por risco de transbordamento de córregos nessas áreas. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, informou que as ocorrências foram registradas nos córregos Mandaqui (Casa Verde), Ribeiro dos Meninos (Ipiranga) e Tiquatira (Penha).

ANCHIETA E AYRTON SENNA

Duas quedas de barreira na Rodovia Anchieta complicam o trânsito que está congestionamento nos dois sentidos, na região de São Bernardo do Campo. Na pista sentido litoral, a queda ocorreu no km 27. No sentido capital, houve queda no mesmo trecho, mas na altura do km 29. No sentido capital, há morosidade do km 13 ao 10.

Dois pontos de alagamento interditam parcialmente a pista da rodovia, ambas no sentido litoral. O primeiro alagamento deixa trânsito moroso do km 10 ao 14 e o segundo do km 25 ao 27. Os dois interditam as pistas do acostamento e pista marginal.

As faixas 2, 3 e 4 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, ficaram bloqueadas, na altura do km 17, das 16h35 às 16h50.

AEROPORTO

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, fechou duas vezes nesta terça-feira, devido às fortes pancadas de chuva. Na primeira vez, o aeroporto suspendeu as atividades entre às 15h07 e 15h29, quando voltou a operar normalmente. Às 16h04, o aeroporto fechou novamente para pousos e decolagens, reabrindo às 16h47.

Região da Praça da Bandeira, no centro, sofre com alagamento. Foto: André Lessa/AE

Texto atualizado às 19h30.