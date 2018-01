Chuva forte atinge a capital paulista e causa estado de atenção

forte chuva atinge boa parte da capital paulista na noite desta quarta-feira segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Foi decretado entre 19h40 e 20h50 estado de atenção nas zonas Leste, Oeste e Sul; na região central e nas marginais do Pinheiros e do Tietê. Às 22h30 eram seis os pontos de alagamento registrados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Todos na zona sul de São Paulo e transitáveis. São eles: - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos/Castello, próximo à Avenida João Dória; - Avenida Guarapiranga, no sentido centro, junto à Rua José Rafaeli; - Rodovia dos Imigrantes, no sentido capital, no acesso à Avenida Abraão de Moraes; - Avenida João Dias, um no início da avenida e outro junto à Rua Itapaiúna, no sentido bairro; - Rua Dom Lucas Obes, junto à Rua das Juntas Provisórias, no bairro do Ipiranga.