Chuva forte alaga avenidas em SP

SÃO PAULO - Ao menos oito pontos de alagamento se formaram na cidade de São Paulo com a chuva forte que atingiu o município no início da tarde desta terça-feira, 18. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a zona oeste tinha metade dos registros de enchente.

A Avenida Francisco Matarazzo, a Rua Turiaçu e as Praças Marrey Júnior e Luiz Carlos Mesquita, na região da Pompeia, tinham pontos intransitáveis devido à água.

Na zona sul, os dois sentidos da Avenida Roque Petroni Júnior, em Santo Amaro, estavam inundados, na altura da Avenida Santo Amaro. Esses dois locais, no entanto, estavam transitáveis, diferentemente do trecho próximo da Rua Cancioneiro Popular, em ambos os sentidos, que estava totalmente alagado.

O problema dos alagamentos começou por volta das 13h30 e terminou após as 14h.

Na zona leste, a Avenida Alcântara Machado estava fechada no sentido centor, perto do Viaduto do Glicério. O ponto de alagamento era transitável.

Em Pinheiros, na zona oeste, as Ruas Guararapes e Estados Unidos tinham pontos transitáveis por volta das 14h.

Um carro foi arrastado pelas águas na Vila Madalena. O flagrante foi feito por uma internauta pelo instagram.