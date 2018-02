Chuva fecha Congonhas e alaga 22 locais

A chuva forte se espalhou e, às 18h04, toda a cidade estava em estado de atenção, de acordo com o CGE. O trânsito também ficou complicado: a CET registrou 206 km de congestionamentos às 19h e as Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô chegaram a circular em velocidade reduzida. No Grajaú, na zona sul, chegou a chover granizo.

Hoje a tendência permanece a mesma: pancadas de chuva à tarde, após temperatura máxima prevista de 34ºC.