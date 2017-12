Chuva fecha aeroporto e faz córrego transbordar

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atualizado às 23h26

SÃO PAULO - Após registrar 35,4°C, maior temperatura desde outubro, a cidade de São Paulo teve, nesta segunda-feira, 12, chuvas fortes que causaram 35 pontos de alagamento, transbordamento de dois córregos, queda de ao menos 58 árvores, fechamento do Aeroporto de Congonhas e paralisação de três linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Bairros das zonas sul e oeste ficaram sem energia.

O recorde de temperatura foi registrado às 15 horas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Às 15h15, a cidade entrou em atenção para alagamentos. “A chuva foi causada pelo excesso de calor, associado à umidade trazida pelo vento marítimo. Há previsão de novas tempestades e calor parecido amanhã (terça)”, disse o meteorologista do Inmet Marcelo Schneider.

No Campo Limpo, zona sul, o Córrego Morro do S transbordou, causando interrupção do trânsito nas Avenidas Carlos Caldeira Filho e Elias Mass. Oito lojas foram inundadas, segundo a Prefeitura. Meia hora depois, o Córrego Ipiranga, na Avenida Professor Abraão de Morais com a Rua General Chagas Santos, também extravasou.