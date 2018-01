Chuva fecha aeroporto e deixa ruas alagadas O temporal que atingiu o Rio de Janeiro ontem à noite causou mais de 20 pontos de alagamento, fechou por 40 minutos o Aeroporto Santos Dumont e deixou a ponte Rio-Niterói e vários bairros da capital sem eletricidade. Uma mulher foi atingida por descarga elétrica ao encostar em um fio no Largo do Machado e precisou ser socorrida. O Aterro do Flamengo e estações de metrô foram interditados.