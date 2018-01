Chuva fecha Aeroporto de Congonhas por meia hora

O Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado nesta quinta-feira, 25, das 8h28 até as 9 horas, por conta das chuvas que atingiram a cidade durante a manhã.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a partir das 9 horas, o aeroporto passou a operar para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos. Apenas um voo estava com atraso no período das 6h às 9h.

Por conta do fechamento, um voo de Ponte aérea da Gol, com partida do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, foi cancelado, segundo a Infraero. Em Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Cumbica operava com auxílio de instrumentos para pouso e decolagens, de acordo com a Infraero.