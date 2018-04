Chuva fecha Aeroporto de Congonhas, na zona sul de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, suspendeu as atividades de pousos e decolagens na tarde desta quarta-feira, 18, por causa da chuva que prejudica a visibilidade. Ontem, as operações também foram suspensas por causa do mau tempo.

O terminal ficou fechado entre 17h47 e 18h27. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), um voo foi desviado para o Aeroporto de Guarulhos, na grande São Paulo.

Das 183 partidas previstas até às 18 horas em Congonhas, quatro atrasaram e 12 foram canceladas. Em Guarulhos, dos 191 voos, 16 atrasaram e 10 foram cancelados.