Chuva faz SP entrar em estado de atenção e afeta CPTM

SÃO PAULO - Todas as regiões da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamentos no início da tarde desta segunda-feira, 6, em razão da forte chuva que atinge a cidade e parte da região metropolitana. O tráfego em um trecho da Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) teve de ser interrompido às 13 horas. Na Linha 10-Turquesa, um trecho fechou por volta das 14h30 por causa de alagamentos.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, chovia com intensidade moderada no centro, na região de Tremembé, Perus e Jaraguá, na zona norte, e na região da Vila Leopoldina, Lapa, Rio Pequeno e Butantã, na zona oeste.

“Uma nova área de chuva com até forte intensidade deve adentrar em breve a zona leste pela região de Cangaíba, Ermelino Matarazzo e São Miguel Paulista”, informou o órgão. Nenhum ponto de alagamento intransitável era registrado no início da tarde.

Diante da situação, o CGE orienta que se evite transitar em ruas alagadas e em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por meio do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Ainda segundo o órgão, o tempo instável com chuva deve seguir nos próximos dias. “A terça-feira segue com tempo nublado e condições para chuvas isoladas e garoa, principalmente no início e no final do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 26°C.”

A Prefeitura registrou nesta segunda sete ocorrências de queda de árvore, sem relatos de feridos.

Trens. A CPTM informou que, em razão das fortes chuvas, os trens não estão circulando entre as Estações Carapicuíba e Antônio João, da Linha 8, sem previsão para retomada do serviço.

Na Linha 10-Turquesa, da CPTM, a circulação também foi interrompida entre as estações São Caetano e Santo André, por volta das 14h30, por causa de alagamentos na via.