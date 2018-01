Chuva faz São Paulo entrar em estado de atenção

Daniela do Canto, do estadao.com.br

Toda a capital entrou em estado de atenção no final da noite deste domingo, 27, devido à chuva. A precipitação ainda deve durar mais algumas horas, com intensidade que varia de moderada a leve.

A chuva foi provocada pela área de instabilidade que se formou no interior do estado e chegou à Região Metropolitana de São Paulo, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O núcleo de chuva mais forte começou na zona norte e se deslocou para a região sudeste.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a cidade tem dois pontos de alagamento intransitáveis. Um fica na esquina da Radial Leste com o Viaduto Guadalajara e o outro na altura do número 32 da Rua Bruno Lincoln Fuchs, no Jardim Maristela, zona norte.

Previsão do tempo

Conforme o CGE, esta semana deve manter as mesmas condições do feriado prolongado de Natal, com tempo nublado, quente e pancadas de chuva durante a tarde.

Maiores índices pluviométricos registrados até o momento:

Córrego Jacu (Jardim Pantanal) - 31,2mm

Barragem da Penha (montante) - 34,6mm

Barragem da Penha (jusante) - 25,8mm

Belenzinho - 39,6mm

Anhembi - 32,8mm

Ponte do Piqueri - 39,6mm

Barragem Móvel - 39,8mm

Aricanduva (foz) - 28,7mm Córrego Oratório - 27,6mm

Córrego Ipiranga - 21,6mm

Cabuçu de Baixo (Guarau) - 34,6mm

Córrego Jaguaré - 21,2mm