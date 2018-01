Chuva faz rio transbordar em bairro de Campinas

Doze famílias ficaram ilhadas, no início da noite desta terça-feira, 29, no bairro de Barão Geraldo, em Campinas, interior paulista, em razão do transbordamento do rio Atibaia, que passa pela região. As informações são dos bombeiros.

A Defesa Civil de Campinas também foi acionada, mas, até a 0h45 desta quarta-feira, 30, o órgão municipal não havia confirmado o número de famílias atingidas. A chuva que atingiu a cidade durante todo o dia e de forma mais intensa no final da tarde provocou o trasbordamento do rio.