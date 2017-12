Chuva faz Rio Tietê transbordar na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - A chuva que atinge a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 16, fez transbordar o Rio Tietê na altura do Jardim Romano, na zona leste. A Subprefeitura de São Miguel Paulista foi acionada às 23 horas e entrou em estado de alerta para enchentes. Às 23h45, havia 22 pontos de alagamento na capital paulista, sendo 11 intransitáveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A chuva começou no fim da tarde e, às 18h40, bairros das zonas sul e oeste, além da Marginal do Pinheiros, entraram em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. A instabilidade foi causada por um sistema de baixa pressão que deve persistir nos próximos dias. O solo encharcado, segundo o CGE, favorecia a formação de alagamentos e de deslizamentos de terra.

Apesar da chuva forte, o Corpo de Bombeiros não havia registrado nenhum atendimento por causa de chuva às 23h55.

Previsão. As condições meteorológicas para essa semana devem manter grandes áreas de instabilidade sobre o Estado, de acordo com a Climatempo. A expectativa é de que ocorram temporais até o fim da semana em todas as regiões. O risco de chuva forte já é alto para esta terça-feira inclusive sobre a região da Grande São Paulo e pelo litoral.