Chuva faz paulistano antecipar volta à capital

O primeiro fim de semana de 2016 começou chuvoso na Baixada Santista, o que fez os paulistanos anteciparem a volta para São Paulo. Até a noite de sábado, quase 70% dos 548 mil carros que desceram para o litoral pelo Sistema Anchieta-Imigrantes já haviam retornado, segundo a concessionária Ecovias.

Às 18 horas, as pistas da Imigrantes no sentido da capital tinham 18 quilômetros de lentidão por causa do excesso de veículos. Mas a rodovia mais congestionada do Estado foi a Padre Manoel da Nóbrega, que, no final da tarde, registrava 44 quilômetros de filas. A Mogi-Bertioga chegou a ter 34 quilômetros congestionados.

Quem ficou para aproveitar o resto do feriado prolongado na Baixada enfrentou transtornos por causa da superlotação. As nove cidades da região receberam 3 milhões de visitantes desde o dia 28. Na Praia da Casa Branca, em Peruíbe, vagas para estacionar na rua são raras, e a padaria local está sempre cheia. "A fila na padaria é enorme. Costuma faltar pão e precisamos aguardar a próxima fornada", diz a aposentada Jane Mary de Souza, de 58 anos.

O cenário nas praias de Santos também mudou por causa da chuva. Havia poucas pessoas com guarda-sol, e a maioria caminhava perto do mar. Shoppings e restaurantes começaram a ficar cheios mais cedo, com filas na porta.

Ilhabela. A superlotação também incomodou no litoral norte, onde turistas reclamaram de problemas de conexão com a internet. A principal queixa era dificuldade para usar serviços instantâneos de mensagens e fazer ligação por telefone. / VICTOR AGUIAR, LUIZ ALEXANDRE SOUZA VENTURA E REGINALDO PUPO, ESPECIAIS PARA O ESTADO