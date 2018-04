Chuva faz parte de forro de teto do Aeroporto de Viracopos cair

SÃO PAULO - A forte chuva que atingiu Campinas, interior paulista, na noite de quinta-feira, 17, causou o fechamento do Aeroporto de Viracopos entre as 20h e 21h. Parte do forro do teto do saguão caiu próximo aos sanitários, entre a área de embarque e desembarque e dentro da delegacia da Polícia Civil.

O piso ficou alagado na área de alimentação, as escadas rolantes pararam de funcionar e os letreiros eletrônicos que informam os horários de dos voos desligaram. A chuva causou um cancelamento e atraso em oito voos. Choveu nesta quinta-feira em Campinas um terço do esperado para fevereiro.