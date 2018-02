Chuva faz nível do Sistema Cantareira subir um pouco

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira aumentou um pouco nesta quarta-feira, 16, informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Segundo a empresa, controlada pelo governo do Estado, o nível de armazenamento no manancial subiu de 12% na terça-feira, 15, para 12,3%. A situação, no entanto, continua crítica.

Em nota, a Sabesp divulgou que esse leve crescimento se atribui às chuvas na terça-feira, 15, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, "em especial nas cabeceiras dos rios da região". No total, conforme a empresa, houve o acúmulo de 21,1 mm de chuva no dia.

Foi a segunda vez que o Cantareira apresentou ligeira variação positiva nesta semana: no domingo, 13, o índice já havia passado de 12% para 12,1%.

Na terça-feira, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) havia dito que estava "muito" feliz com a chuva que caía em São Paulo.