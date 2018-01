Chuva faz estragos no interior de SP e mata criança em Ubatuba

Os temporais que atingiram parte do Estado de São Paulo na noite desta quinta-feira, 3, causaram vários estragos em Hortolândia, Sorocaba e Tatuí, segundo levantamento da Defesa Civil estadual. Em Ubatuba, no litoral norte, uma criança morreu soterrada.

Em Hortolândia, na região de Campinas, o Rio Jacuba transbordou por volta das 20h30, inundando diversas vias públicas e imóveis nos bairros João Luiz, Parque Berom, Jardim do Lago, Carmem Cristina, Jardim Paineiras, Jardim Sumarezinho, Recanto Campinheiro, Jardim São Francisco e Centro.

Segundo testemunhas, dois veículos caíram no rio e desapareceram na região central da cidade, porém, até o momento a informação não foi confirmada pelas equipes de buscas do 7º Grupamento de Bombeiros. Parte do muro externo do Presídio Ataliba Noqueira, situado na antiga Estrada Campinas - Monte Mor, Parque Berom, caiu, no entanto, não há acesso dos internos ao mesmo.

Até o momento, estima-se que cerca de 60 famílias terão que deixar suas casas e serem abrigadas no Complexo Esportivo Singular, porém, há resistência de alguns moradores a deixarem suas casas, preferindo permanecerem no local ou nas proximidades aguardando as águas baixarem. Não há informações sobre pessoas feridas ou mortas.

Em Sorocaba, a chuva teve início por volta das 18h15 e durou aproximadamente duas horas, gerando enxurradas, alagamentos, inundações em vias públicas, imóveis, deixando pessoas e veículos ilhados. Segundo a Defesa Civil, o Rio Sorocaba transbordou e inundou residências ribeirinhas nos bairros Lopes de Oliveira, Mineirão e Santo André.

No bairro João Romão, um garoto de 11 anos teve o pé preso em uma boca de lobo devido à enxurrada e caiu sofrendo ferimentos leves e foi levado ao PS do Hospital Regional, medicado e liberado. No bairro Lopes de Oliveira uma mulher, de 24 anos, foi arrastada pela enxurrada, resgatada por populares e socorrida ao PS do Hospital Regional com uma contusão na cabeça, medicada e liberada.

Em Tatuí, a chuva durou um pouco mais de uma hora, alagando vias públicas, imóveis e provocando queda de muros. No bairro Jardim Palmira, duas casas foram interditadas, sendo uma na Rua Industrial Camilo Vanni e a outra na Rua Benedito Eugênio. As famílias foram alojadas nas casas de parentes.

Deslizamento

Um deslizamento de terra atingiu uma criança, que morreu soterrada, em Ubatuba. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 4, provocado pela chuva forte que atinge a região desde a noite de ontem. Os bombeiros não tem mais informações sobre o deslizamento.