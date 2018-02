Chuva faz córregos transbordarem e causa alagamentos

Atualizado às 21h08

A Subprefeitura de Itaquera entrou em estado de alerta para enchentes às 19h40 por causa do transbordamento do Rio Verde, na altura da Rua Cunha Porã. Cerca de 20 minutos depois, a Subprefeitura da Penha também entrou em alerta depois que o Córrego Tiquatira extravasou, no cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e São Miguel.

Os bairros Penha e Itaquera concentravam todos os pontos de alagamento intransitáveis às 20h30, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), serviço da Prefeitura.

A chuva começou por volta das 18h30 e se espalhou por todas a cidade. Às 19h, as zonas norte, centro, oeste e sudeste registravam pancadas, assim como as Marginais do Tietê e do Pinheiros.

A forte instabilidade que alcançou a zona leste já havia diminuído de intensidade às 20h30 e, de acordo com o CGE, se deslocava para as cidades de Poá, Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Transporte. Por causa de alagamento nos trilhos, duas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) paralisaram às 20h30. A Linha 11-Coral não estava circulando entre as Estações Guaianases e Ferraz de Vasconcelos. Já a Linha 12-Safira estava interrompida entre as Estações Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista. Às 21h07, a circulação começou a ser normalizada.

No Metrô, a Linha 3-Vermelha circulava com velocidade reduzida às 21 horas por causa das chuvas.

Previsão. A nebulosidade persiste nesta quinta-feira, mesmo com sol. Áreas de instabilidade associadas à propagação de uma frente fria pelo oceano se formam entre o meio da tarde e o início da noite, causando chuva em forma de pancadas isoladas e rápidas. As temperaturas devem ficar entre 19ºC e 25ºC.

