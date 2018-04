Chuva faz córregos transbordar na capital e inunda estação do Metrô

A subprefeitura de Ipiranga decretou estado da alerta, devido ao transbordamento do Córrego Ipiranga. Às 14h50, a Subprefeitura de Jaçanã/Tremembé também entrou em alerta, por conta da cheia do Córrego Tremembé. Às 16h, a cidade contabilizava 30 pontos de alagamento.

Entre as principais vias atingidas estavam a Avenida Professor Abraão de Morais, na zona sul da cidade, intransitável em três locais, e a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Melo, na zona leste, com dois pontos intransitáveis.

A chuva veio com ventania. São Paulo registrou, na zona norte, a maior rajada de vento desde 2007. Ela alcançou quase 97 km/h. O registro foi feito por medidores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante Santana.

Desabamento. Um desabamento por causa das chuvas em uma rua próxima à Avenida Cupecê, na zona sul, deixou duas vítimas. Os bombeiros receberam um chamado às 14h31, e foram ao local para fazer o resgate. As duas vítimas, porém, foram socorridas por moradores da vizinhança antes da chegada dos bombeiros.

Árvores. As chuvas também causaram a queda de pelo menos cinco árvores em importantes vias da cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Três delas, de grande porte, interditavam faixas da Avenida Ibirapuera, perto da Avenida Indianópolis, outra na Rua Sena Madureira, e na Rua Aurora. A árvore caiu sobre um carro e uma moto, interditando totalmente a via.

Há registro de queda de árvores também na Avenida Interlagos, na altura do número 5.699, sentido Bairro, e na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perto da Rua Jaceguai, interditando uma faixa no sentido Centro. O galho de grande porte atingiu a fiação elétrica.

O Corpo de Bombeiros da capital informa que recebeu 119 chamados relacionados à queda de árvores e atendeu 32 ocorrências por causa das inundações.

Transportes. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, ficou fechado para pousos e decolagens das 14h19 às 15h. De acordo com boletim da Infraero, até as 16h, do total de 153 voos programados para o dia, 14 foram cancelados e 15 registraram atrasos.

As fortes chuvas deixaram alagada a Estação Jardim São Paulo, na Linha 1- Azul do metrô. A estação foi fechada por volta das 15h e reaberta às 16h.

Durante esse intervalo, os trens passaram direto pelo local e os usuários tiveram que desembarcar nas estações adjacentes (Santana ou Parada Inglesa). As demais linhas operaram normalmente durante o temporal, apenas com redução de velocidade nos trechos descobertos.

O mau tempo também causou alagamentos nas linhas da CPTM. A Linha 10-Turquesa estava circulando somente entre as estações Mooca e Rio Grande da Serra. A linha 11-Coral circulava entre as estações Tatuapé e Guaianazes e no trecho Guaianazes até Estudantes. A Linha 12-Safira funciona entre as estações Tatuapé e Calmon Vianha.

Devido às interrupções, foi acionado um sistema que permite aos usuário das linhas 11 e 12 fazerem a transferência gratuita para a Linha 3-Vermelha do Metrô através da Estação Tatuapé.

O temporal ainda afetou pelo menos 65 semáforos em toda a cidade. Segundo a CET, 41 deles estavam apagados e outros 29 em amarelo intermitente.

Texto atualizado às 17h20