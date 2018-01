Chuva faz córrego transbordar e interdita Túnel Anhangabaú

O temporal que atinge a capital paulista na tarde desta terça-feira, 17, já provocou pelo menos 20 pontos de alagamento em toda a cidade. Ao menos três deles são intransitáveis. Com isso, às 16h45 a Companhia de Engenharia de tráfego (CET) registrava 104 quilômetros de vias congestionadas.

Veja também:

São Paulo à mercê das águas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A capital continua em estado de atenção por conta do risco de alagamento. O transbordamento do Córrego Ipiranga deixou a zona sudeste da cidade em estado de alerta. O Ribeirão dos Meninos também transbordou, impedindo o trânsito no local.

O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos três ocorrências de pessoas ilhadas nas avenidas Abraão de Morais e Ricardo Jaffet, na zona sul de São Paulo, e na Rua Harry Dannenberg, na zona leste.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou preventivamente o Túnel Anhangabaú, nos dois sentidos. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, opera por instrumentos devido à baixa visibilidade.

Na região do Grande ABC, a situação é complicada em São Bernardo do Campo, onde os bombeiros já foram socorrer várias pessoas ilhadas em diversas partes da cidade. As pistas marginais da Rodovia Anchieta estão bloqueadas, nos dois sentidos, na altura do quilômetro 13, em razão do transbordamento do Ribeirão dos Couros.