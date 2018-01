Chuva faz córrego na zona norte transbordar e deixa SP em atenção

SÃO PAULO - A forte chuva no fim da tarde deste sábado, 19, em São Paulo fez transbordar o córrego Perus, na zona norte, e deixou toda a cidade em estado de atenção para enchentes a partir das 18 horas.

O Corpo de Bombeiros socorreu um jovem de 23 anos que estava se afogando dentro de casa por causa da inundação causada pela chuva, na Rua Vigário Godoy, em Pirituba, também na zona norte. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro de Pirituba e, até as 20h15, não havia informações sobre o seu estado de saúde.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura informou que, até as 20h15, a cidade continuava em estado de atenção, incluindo as Marginais do Tietê e do Pinheiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sete pontos de alagamento transitáveis eram registrados na capital paulista nesse horário: quatro na Freguesia do Ó, na zona norte; um na Lapa, na zona oeste; e dois em Itaquera, na zona leste.

A previsão, de acordo com o CGE, é de que a noite siga com chuvas alternadas. Para o domingo, 20, uma frente fria traz chuvas mais generalizadas e prolongadas, segundo o centro. Os termômetros vão oscilar entre 20ºC e 27ºC.