Chuva faz aeroportos de SP alternarem voos para Campinas

talPor causa da chuva na capital paulista nesta terça-feira, 8, 12 voos foram desviados de São Paulo para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior. Desses, 11 chegariam a Guarulhos (Grande São Paulo) e um, a Congonhas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).

Veja também:

Rios transbordam e CET pede que motoristas evitem marginais

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

GALERIA: Imagens da chuva e do caos em SP nesta terça

ATENÇÃO: Saiba quais são os pontos de alagamento

BLOG: Acompanhe a situação do trânsito na cidade

FÓRUM: Você teve problemas para fazer ligações?

COMENTE: Twitter do estadao.com.br

O aeroporto de Viracopos operou por instrumentos em um pequeno período da manhã, cujo horário não foi informado, e das 15 horas até as 17 horas o aeroporto voltou a operar por instrumentos para pousos e decolagens. Segundo dados da Infraero, entre 8 horas e 16h30, Viracopos tinha 40 partidas programadas. Um voo foi cancelado e 16 tiveram atraso de ao menos meia hora.

A chuva em Campinas teve dois picos: no início da manhã, por volta de 7h15, e no início da tarde, às 13h30. Às 11 horas, o vento chegou a 70 km/h. Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, Sidnei Furtado, a cidade registrou uma queda de árvore e dois pontos de alagamento até o fim da tarde. Um deles, na Avenida John Boyd Dunlop, causou ao menos 15 minutos de congestionamento pela manhã, por causa do alagamento sob a ponte da Rodovia Anhanguera.

Segundo dados da Defesa Civil, choveu granizo em Americana, Itatiba, Jundiaí e Serra Negra. Jundiaí e Atibaia registraram pane nos sistemas de telefonia, por causa da chuva forte. Em Jundiaí, a Defesa Civil informou registro de ao menos quatro pontos de alagamento, até as 17 horas desta terça-feira.