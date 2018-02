Chuva faz Aeroporto de Congonhas fechar por uma hora

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, precisou fechar das 20h08 às 21h02, hoje, por conta da chuva no início da noite. A Infraero afirmou que nenhum voo foi prejudicado. Segundo o Centro de Gerencimento de Emergência (CGE) da Prefeitura, às 21h42 a cidade inteira estava em estado de atenção. A região de Congonhas registrou rajadas de vento de até 55 km/h.

O distrito do Ipiranga, na zona sul, era o único em estado de alerta. O órgão registrou o transbordamento do córrego Ipiranga, na esquina da Avenida Doutor Abraão de Morais com a Rua General Chagas Santos. A chuva também deixou 10 pontos de alagamento em São Paulo, sendo que sete deles intransitáveis. O trânsito ficou comprometido por conta dos problemas em semáforos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, 19 deles tiveram problemas.