Chuva faz aeroporto de Congonhas e Cumbica operarem por instrumentos

SÃO PAULO - Os aeroportos de Congonhas, na zona sul da capital, e de Cumbica, em Guarulhos, estão aberto para pousos e decolagens, mas operavam por instrumentos na manhã desta segunda-feira, 4, por causa do mau tempo.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Congonhas tinha, até as 10 horas, 16,1% de voos com atrasos superior a meia hora e nenhum cancelamento. Já o Aeroporto Internacional de São Paulo apresentou atrasos superiores a meia hora em 16 voos. Dois foram cancelados.

Em todo o Brasil, de acordo com o balanço da Infraero, até as 10 horas, dos 828 voos previstos para decolar, 8,1 tiveram atrasos e 2,9% cancelados. O Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, tem 2,5% de voos com atrasos e 5% de cancelamentos. Já o Aeroporto Santos Dumont tem 4,3% de voos com atrasos e nenhum cancelamento.

Problema. Um voo da Delta Airlines que partiu do Rio de Janeiro com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, foi obrigado a retornar ao Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador, na madrugada desta segunda-feira, 4, por causa de uma pane no radar meteorológico da aeronave. No Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, 4% dos voos sofreram atrasos.

No início da madrugada desta segunda-feira, um avião que decolou do Aeroporto Tom Jobim às 21h36 de domingo, 3, e posou no mesmo local à 0h36, após dar meia-volta quando sobrevoava Brasília, no Distrito Federal. Passageiros relataram à Infraero que a aeronave teve que despejar combustível no mar antes de retornar ao Rio.

Os passageiros foram acomodados em hotéis pela Delta Airlines e um novo voo para Atlanta deve decolar às 12 horas desta segunda-feira. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a Delta Airlines.

