Chuva em SP provoca novos alagamentos

A cidade amanheceu com 26 árvores caídas por causa da chuva de sexta-feira - 15 delas ainda não haviam sido retiradas quando começou a nova tempestade no município. Mais de 100 semáforos estavam quebrados (entre apagados e ligados no amarelo piscante). A chuva de sexta provocou trânsito recorde, de 265 km. Ontem, porém, foram apenas 9 km de lentidão,

Por causa da queda das árvores, que derrubam a fiação elétrica, muitos bairros, como parte de Alto de Pinheiros, na zona oeste, estavam sem energia ainda no começo da tarde, segundo a concessionária AES Eletropaulo. A empresa, no entanto, recusou-se a informar a dimensão dos problemas, dizendo que as falhas eram "pontuais". / BRUNO RIBEIRO e NATALY COSTA