Chuva em SP alaga pontos da Marginal do Tietê

SÃO PAULO - A chuva que atinge a cidade de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 23, causava quatro pontos de alagamento por volta das 19h. Entre os alagamentos, todos transitáveis, três estão na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eduardo Reina: Pista nova, problema velho na Marginal

Na Avenida Sumaré, perto da Praça Marrey Junior, sentido centro, um ponto começou a alagar às 16h37. Na Marginal Tietê três trechos, dois perto da Ponte Vila Guilherme e um na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto, estão com acúmulo de água. Todos os pontos tiveram início perto das 16h50.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), às 17h20 também chovia com intensidade moderada nos municípios de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra. A tendência é de que a precipitação se estenda para as zonas sul e oeste.

O órgão destacou que às 16h30 foi observada chuva forte acompanhada de queda de granizo no cruzamento entre as avenidas Faria Lima e Rebouças. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul, foram registradas rajadas de vento de até 45km/h, por volta das 16 horas.

Texto atualizado às 19h22.