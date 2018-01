Chuva em São Paulo deve persistir durante todo o dia

A capital paulista terá uma terça-feira com muita chuva, que deve durar todo o dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O volume de água hoje deverá ser um dos maiores deste ano, segundo o CGE. A máxima deve chegar aos 24ºC à tarde. A chuva é o resultado de áreas de instabilidade vindas do interior e associadas a uma frente fria no oceano, de acordo com o CGE. Essas áreas de instabilidade trouxeram chuvas de intensidade fraca a moderada, porém persistente.

Por conta das pancadas de chuvas, e do transbordamento do Rio Tietê na altura das pontes da Vila Maria, Bandeiras e Aricanduva, toda a Marginal do Tietê entrou em estado de alerta às 5h55. A cidade continuava, por volta das 8 horas, em estado de alerta no Ipiranga desde às 4h40 e estado de atenção em toda a capital desde próximo às 3 horas.