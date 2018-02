Chuva em São Paulo deixa vários pontos de alagamento, segundo a CGE

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo tinha 21 pontos de alagamento perto das 18 horas desta segunda-feira , apontam dados do Centro de Gerenciamento de Enchentes (CGE). Desses, 13 estavam intransitáveis.

A zona oeste é a mais castigada pelas chuvas e registra oito pontos de alagamento. O túnel Max Ferrer, perto do cruzamento da Avenida Cidade Jardim com a Faria Lima, está intransitável nos dois sentidos. Ainda na região, a Avenida Professor Francisco Morato tem dois pontos de alagamento, um deles está intransitável na proximidade da praça Paula Moreira. No outro, perto da Avenida João Jorge Saad, o trânsito não foi impedido. A rua Engenheiro Oscar Americano também tem um ponto de alagamento no sentido centro, mas o tráfego continua.

A Avenida das Nações Unidas tem pontos de alagamento transitáveis perto da Avenida Eusébio Matoso, que também tem pontos de alagamento. Na Lapa, a Rua Turiassu está intransitável. A Praça Pascoal Martins também tem pontos de alagamento, mas o trânsito flui.

A zona sul tem seis pontos de alagamento, sendo quatro intransitáveis. Um deles na Avenida Interlagos, perto da Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho, e outro na Avenida do Estado, na pista sentido Ipiranga. A Avenida 23 de Maio também tem um ponto intransitável na região do viaduto General Euclides de Figueiredo. A pista sentido Mooca do Viaduto Bresser também está intransitável. No outro sentido, há alagamento, mas a via não foi interditada, assim como em ponto de alagamento na Avenida Ibirapuera no sentido centro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No centro, há três pontos de alagamento intransitável, um na Praça Quatorze Bis em ambos sentidos, outro na Avenida Nove de Julho, na altura do Viaduto Dr. Stevaux, e o último na Tenente Antonio Bias da Costa.

Na zona leste, há quatro pontos de alagamento. A Avenida Rangel Pestana tem dois pontos de alagamento intransitável. Na Avenida Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello há um ponto de alagamento próximo da Rua Amparo. A Rua dos Patriotas, perto da Avenida do Estado, tem um ponto de alagamento, mas o tráfego flui.