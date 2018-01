Chuva e acidentes complicam trânsito em São Paulo nesta sexta

A chuva fraca que cai sobre a cidade de São Paulo e vários acidentes ocorridos no começo da manhã ajudaram a complicar o trânsito nesta sexta-feira, 13. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de congestionamento das 8 horas era de 90 quilômetros, em toda a cidade, a maioria localizada na zona sul da cidade, acumulando 36 quilômetros de extensão. Carreta Uma carreta quebrada que ficou em 'L', na Avenida Tancredo Neves durante a madrugada complicou o trânsito na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes. A carreta foi removida às 7h28, mas a lentidão no local ainda era de dois quilômetros. Acidentes Vários acidentes ajudaram a complicar o trânsito na manhã de hoje. Na Avenida Engenheiro G. Cardim Sangirar, na Vila Mariana, um carro colidiu com um caminhão, deixando um ferido. No bairro do Limão, um motorista embriagado bateu em um poste na Avenida Ordem e Progresso. Na mesma região, duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um poste na Avenida Casa Verde. Um carro bateu em uma moto na Avenida Cidade Jardim, o mesmo acontecendo na Rua Sapetuba, no Butantã, causando ferimentos em duas pessoas. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Ary Torres e Castelo Branco, com 10.220 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, entre Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Funchal, com 6.890 metros; - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F de Carvalho, com 11.300 Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Imigrantes, entre Viaduto Aliomar Baleeiro e Rua Funchal - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Ary Torres e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Rua Antonio e Avenida Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Alvarenga Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Ruas Marcondes Salgado e Viaduto João Julião da Costa Aguiar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Marginal, pista expressa entre Ponte do Tatuapé e Rua Ulisses Cruz Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Bela Cintra e Itapeva