Chuva diminui, SP sai do estado de atenção e trânsito melhora

A capital paulista saiu do estado de atenção por volta das 20h20 desta terça-feira, 27. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as nuvens carregadas que provocaram a tempestade se afastaram da Grande São Paulo e no meio desta noite chovia levemente apenas a região sul. Foram registrados 43 pontos de alagamento durante o período chuvoso, desde o fim da tarde. O trânsito ficou ruim por volta das 19h30, quando a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 122 km de lentidão. Por volta das 20h45 eram registrados 60 km de congestionamento. Veja também: Pontos de alagamento da segunda não são considerados de risco Vídeo: temporal alaga ruas no Ipiranga Por volta das 20h45, 18 pontos de alagamentos ainda eram registrados em São Paulo. Destes, apenas um continuava intransitável na Avenida Olavo Fontoura, próximo aos portões do Anhembi, na zona norte. No início da noite, cinco vias tiveram alagamentos onde não era possível trafegar. De acordo com o CGE, durante o restante da noite e a madrugada de quarta-feira, 28, esperam-se apenas variação de nuvens e chuviscos isolados, sem riscos de novos alagamentos. A situação do trânsito ficou pior durante a noite para o motorista que seguia pela Marginal do Tietê. Por volta das 19h30, a via expressa acumulou mais de 17 km de congestionamento em direção à Rodovia Ayrton Senna. A lentidão ia desde a Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte Aricanduva. Por volta das 20h45, a situação ainda era complicada e a pista tinha mais de 10 km de morosidade. A situação também ficou ruim para quem seguia pelo Corredor Norte-Sul, pela Avenida dos Bandeirantes e pela Radial Leste. Todos os pontos de alagamento registrados com o temporal desta terça: - Avenida Vital Brasil, próximo a Praça Jorge de Lima - Marginal do Pinheiros, 300 metros antes da Ponte Ary Torres - Rua Romão Gomes, na altura da Avenida Vandemar Ferreira - Rua Presidente Batista Pereira, junto à Rua Presidente Costa Pinto - Avenida Marquês de São Vicente, próximo à Praça Luís Carlos Mesquita - Praça Marrey Júnior, próximo da Avenida Sumaré - Rua Turiassú, próximo à Praça Marrey Júnior - Avenida Francisco Matarazzo, próximo à Rua D. Germaine Buchard - Praça Paschoal Martins, na região da Avenida Marquês de São Vicente - Avenida Pompeia, junto à Avenida Francisco Matarazzo - Rua Monte Pascal, junto à Rua Botocudos - Avenida Jaguaré, na região da Praça Francisco Luiz Gonzaga - Avenida Marquês de São Vicente, próximo à Praça Pedro Corazza - Avenida Pompeia, altura do número 86 - Radial Leste, na região do Viaduto Guadalajara - Avenida Celso Garcia, próximo à Avenida Salim Farah Maluf - Avenida São Miguel, junto à Avenida Governador Carvalho Pinto - Avenida Antônio Estevão de Carvalho, na região da Praça da Divinolândia - Radial Leste, na região da Avenida Bernardino de Brito F. de Carvalho - Avenida Governador Carvalho Pinto, próximo à Avenida Tarumã - Marginal do Pinheiros, no acesso à Ponte Roberto Zuccollo - Marginal do Pinheiros, junto à Ponte Roberto Zuccollo - Avenida 9 de Julho, na altura do número 4.254 - Avenida Queiroz Filho, junto à Rua Desembargador José G. Santana - Marginal do Pinheiros, no acesso à Ponte Eusébio Matoso - Túnel Max Feffer, na altura da Avenida 9 de Julho - Marginal do Pinheiro, junto à Avenida Jornalista Roberto Marinho - Avenida Olavo Fontoura, próximo aos portões do Anhembi - Avenida Cruzeiro do Sul, próximo à Rua Santa Eulália - Rua Coronel Antonio de Carvalho, na altura da Rua Urupiara - Avenida Cruzeiro do Sul, junto ao Terminal Rodoviário do Tietê - Viaduto República da Armênia - Avenida Santos Dumont, próximo à Avenida do Estado - Avenida 23 de Maio, próximo à Avenida 9 de Julho - Rua Manuel Dutra, na altura do número 626 - Avenida 9 de Julho, na região da Praça da Bandeira - Rua São Paulo, na altura da Rua Teixeira Leite - Avenida Rudge, junto à Rua Sérgio Tomás - Avenida Rangel Pestana, na altura da Rua do Hipódromo - Rua Domingo de Morais, junto à Rua Loefgreen - Avenida 23 de Maio, na altura do Viaduto General Euclides de Figueiredo - Avenida Paes de Andrade, junto à Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Atualizado às 21 horas.