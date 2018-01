Chuva diminui e São Paulo sai do estado de atenção

Parou de chover em boa parte de São Paulo, no fim da tarde desta quinta-feira, 23. Com isso, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou às 16h50 as regiões que estavam em estado de estado desde às 14h05. A chuva forte deslocou-se para os municípios do Vale do Paraíba e do litoral norte. Na capital, restou apenas uma chuva fraca em pontos das zonas norte e leste. Segundo o CGE, a previsão é que não volte a chover até o fim do dia, mas o céu permanecerá nublado e encoberto.

A mudança no tempo derrubou a temperatura. Da máxima de 25ºC verificada às 14 horas, as estações passaram a apontar 17ºC. No Aeroporto de Congonhas, que agora funciona com o auxílio de instrumentos em razão da má visibilidade, os ventos atingiram a média de 27 km/h. Houve o registrou de apenas um ponto de alagamento, em situação transitável, entre o Viaduto República da Armênia e Avenida dos Bandeirantes, no Itaim-Bibi.

